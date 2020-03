Foment carrega contra el govern espanyol per «condemnar» les empreses

La patronal Foment del Treball ha carrehgat fort contra el govern espanyol i considera "totalment insuficients" les mesures aprovades pel Consell de Ministres d'aquest dimarts . Foment critica durament que l'executiu hagi bandejat la proposta de l'organització empresarial i de més d'una vintena d'entitats gremials que han reclamat insistentment aquests dies la suspensió del pagament d'impostos per fer front als efectes econòmics de la pandèmia. No aplicar aquestes mesures "condemna les empreses i pot malmetre la recuperació de l'economia i de l'ocupació".Foment recorda que aquesta petició l'ha propugnat també l'OCDE i l'han adoptat altres estats, com Itàlia, així com la Generalitat de Catalunya, les hisendes forals, les Canàries i d'altres. "El que necessiten les empreses, per sobre de tot, és efectiu, no crèdit", asseguren a Foment, que valora positivament la decisió de promoure el finançament i la liquiditat de les empreses amb avals de l'Estat, que arribaran fins al 80% del crèdit que demanin pimes i autònoms i el 70% per a la resta d'empreses.

