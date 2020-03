L'Ajuntament de Barcelona ajorna el pagament del lloguer de pisos públics

Les 8.748 famílies que viuen en habitatges de lloguer propietat de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) tindran temps per pagar les quotes d'arrendament dels mesos d'abril, maig i juny fins al desembre del 2021.L'Ajuntament de Barcelona ha decretat que els lloguers dels pròxims tres mesos no es paguin ara i s'apliqui una moratòria. La mesura també afectarà els pisos en règim de propietat i els locals comercials.L’IMHAB també revisarà les quotes de lloguer d’aquelles unitats familiars que hagin patit reduccions significatives dels seus ingressos arran de la crisi, i les rebaixarà per adequar-les a la nova situació econòmica en la qual es trobin.Aquest mateix procediment de revisió de quotes de lloguer el realitzarà, en cas de necessitat, la Fundació Hàbitat3 per als més de 250 habitatges que gestiona en el marc del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.L’Ajuntament de Barcelona també ha previst ajudes per a les famílies que viuen en pisos de la Borsa de Lloguer de Barcelona. Actualment hi ha llogats a través de la Borsa de Lloguer de Barcelona 891 habitatges. Els llogaters d’aquest programa que pateixin una reducció dels seus ingressos arran de la crisi de la COVID-19, ho hauran de comunicar a l’IMHAB, que activarà ajudes perquè puguin pagar els seus lloguers.Altres ajuntaments han apovat mesures similars. A Sant Cugat, per exemple, s'ha suspès el cobrament del lloguer dels pisos de l'empresa pública Promusa

