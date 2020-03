Ja hi ha 212 casos de coronavirus a les residències d'avis de Catalunya

▶ #Consellera @albaverges: “L’índex de transmissió pot anar baixant perquè ja fa 12 dies que es van prendre mesures. No ens podem relaxar però les mesures tenen efectes. Cal quedar-se a casa” #coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/WLvhwjDnI0 — Govern. Generalitat (@govern) March 24, 2020

La Generalitat té constància de 212 casos de coronavirus en les residències catalanes. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, en la roda de premsa posterior al consell executiu d'aquest dimarts. Aquests 212 casos s'han registrat en 70 centres. Vergés ha indicat que, per al Govern, és "prioritari" abastir aquestes residències, poblades per persones que són població de risc i que, arreu de l'Estat, han estat l'epicentre de brots, que al seu torn han provocat xifres rellevants de morts.Al llarg d'aquesta setmana, segons ha detallat Vergés, s'han portat fins a aquest tipus de centres 50.000 mascaretes i també equipaments de protecció individual. "La millor mesura és el confinament total", ha volgut insistir Vergés, pendent que arribin les comandes que s'han fet a través de la centralització de l'Estat. "Sabem que hi viuen persones especialment vulnerables", ha recalcat la consellera sobre les residències.Segons la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, Catalunya hi ha 64.093 avis i àvies que viuen en places residencials públiques i privades. En el sistema català hi ha 1.073 centres d'avis i àvies repartits per tot el territori. La gestió de totes elles ha passat a ser pública arran de la situació de crisi sanitària.Hi ha hospitals catalans que tenen les unitats de cures intensives (UCI) plenes al 95% amb pacients de coronavirus . El percentatge del 95% no afecta tots els hospitals, però sí dos de rellevants: el de Sant Pau de Barcelona i el Consorci Sanitari de Terrassa, segons ha detallat Vergés en el transcurs de la roda de premsa.Pel que fa a la Vall d'Hebron, l'ocupació de l'UCI per part de pacients amb coronavirus ja ha arribat al 73%, mentre que al Parc Taulí de Sabadell és del 52%. Al llarg de les properes setmanes, el Departament de Salut espera triplicar els llits de cures intensives disponibles arreu del país, per la qual cosa també s'han agafat els recursos de la sanitat privada. No s'arribarà mai a fer servir el 100% de les unitats per al coronavirus, sinó que es reservarà un 15% per a altres qüestions d'urgència.Espanya suma en les darreres 24 hores 514 morts i 6.584 contagiats mé s. El balanç total és ja de 2.696 morts i 39.673 persones diagnosticades. En els darreres dies, el Centre de Coodinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha advertit que encara no s'ha arribat al pic. L'increment de contagis és avui del 20% i, segons ha especificat Fernando Simón, la xifra d'hospitalitzacions és de 22.762 persones, és a dir, quasi la meitat dels infectats. L'augment de casos es concentra, especialment, a Madrid i Catalunya.Del total de les persones infectades, 2.636 estan ingressades a les UCI mentre que 3.794 han superat ja el virus. Una de les dades més significatives és que hi ha 5.400 professionals sanitaris contagiats, fet que provoca tensions del sistema hospitalari en algunes zones. Les autoritats porten dies alertant que el sistema pot entrar en "col·lapse" o bé en "estrès màxim" en les properes hores.El Govern ha aprovat aquest dimarts un decret que modifica les actuacions legals previstes per fer front al coronavirus. Una de les mesures incloses, segons ha explicat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, és la reducció a la meitat del cànon de l'aigua entre l'1 d'abril i el 31 de maig per alleugerir la càrrega sobre els usuaris en la crisi sanitària pel coronavirus. El decret també inclou la creació d'una borsa de voluntaris entre els treballadors públics per tal de reforçar salut, seguretat i protecció civil.En concret, el text incorpora una reducció del 50% del cànon de l'aigua per a tots els usuaris domèstics i també per als usuaris industrials (i activitats econòmiques) i ramaders. Als contribuents domèstics que ja gaudeixin de la tarifa social del cànon de l’aigua se'ls aplicarà un tipus de gravamen de zero euros per a tots els trams de consum. Fins ara s'aplicava al primer tram o tram de consum bàsic.El text inclou l'ampliació de les indemnitzacions a aquelles empreses que no facin expedients de regulació d'ocupació (ERO) i expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), i també eixampla la línia d'avals a través de l'Institut Català de Finances (ICF).

