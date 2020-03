VÍDEO Deu cares de la lluita contra el coronavirus arreu del món

Des que va començar la crisi del coronavirus, que el personal sanitari està al límit. Treballen sense pràcticament descansar per intentar atendre tots els pacients i a més a més se sotmeten al risc de contagiar-se. De fet, més d'un 10% dels infectats són metges, infermers/es i altres treballadors de l'àmbit de la salut.És per això, que durant aquests dies la ciutadania surt als balcons a aplaudir la seva feina i a agrair-los tot el que estan fent en una situació tan difícil.Des detambé volem donar les gràcies a tot el personal sanitari i posar en valor la seva professionalitat. Per tal de visibilitzar el seu esforç hem preparat un recull de fotografies que reflecteixen molt bé la seva dedicació. Les imatges són de metges i infermers/es d'arreu del món durant la crisi del coronavirus i han estat compartides a les xarxes socials:

