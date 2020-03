La policia alerta de pacients de coronavirus que fugen dels hospitals sense tenir l'alta

La Policia Nacional alerta que hi ha pacients amb coronavirus que fugen dels centres hospitalària abans de rebre l’alta mèdica. El director adjunt operatiu del cos, José Ángel González Jimenez, ha qualificat l’actitud de “bastant irresponsable” i ha dit que això suposa un esforç molt important per seguir-ne la “traçabilitat” i saber amb quins taxis han marxat dels hospitals facilitant la propagació de la malaltia.D’altra banda, Policia Nacional i Guàrdia Civil han detingut 80 persones en les últimes 24 hores per saltar-se el confinament. 61 la Policia nacional i 19 més la Benemèrita. A més, els dos cossos sumen unes 9.000 denúncies diàries de mitjana a persones que no respecten les mesures establertes al decret d’estat d’alarma.El cap de l'Estat Major de Defensa, Miguel Ángel Villaroya, ha confirmat que, durant les tasques de desinfecció de residències de les Unitats Militats d'Emergència han trobat avis morts en els seus llits. El cas, ha dit, està en mans de la Fiscalia i s'està investigant. Va ser la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que aquest dilluns va fer públic que s'havien trobat amb aquesta situació.Villaroya ha volgut traslladar "un reconeixement" a les persones que estan cuidant de la gent gran i ha insistit que seguiran col·laborant amb aquests centres per seguir fent tasques de desinfecció. El coordinador del Centre de Coodinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que, si la Comunitat de Madrid és la més afectada amb més morts és perquè s'han produït brots en residències de gent gran.Espanya suma en les darreres 24 hores 514 morts i 6.584 contagiats més . El balanç total és ja de 2.696 morts i 39.673 persones diagnosticades arreu d'Espanya. En els darreres dies, el Centre de Coodinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha advertit que encara no s'ha arribat al pic. De fet, l'increment de contagis és avui del 20% i, segons ha especificat Fernando Simón, la xifra d'hospitalitzacions és de 22.762 persones, és a dir, quasi la meitat dels infectats. L'augment de casos es concentra, especialment, a Madrid i Catalunya.Del total de les persones infectades, 2.636 estan ingressades a les UCI mentre que 3.794 han superat ja el virus. Una de les dades més significatives és que hi ha 5.400 professionals sanitaris contagiats, fet que provoca tensions del sistema hospitalari en algunes zones.Com des de l'inici de la crisi, la Comunitat de Madrid segueix sent la més afectada, amb 12.352 afectats detectats i 1.535 morts. Per darrere va Catalunya, amb un balanç de 282 morts -37 més en 24 hores- i 7.864 contagiats diagnosticats.Simón també ha explicat que Espanya va tenir dos o tres brots que van afectar especialment el personal sanitari, i ha admès que en alguns punts hi ha "moments crítics" per accedir a equips de protecció. També diu que alguns dels sanitaris infectats poden haver-se infectat en moments que no feien la seva feina. A dia d'avui, hi ha 5.400 sanitaris infectats, la xifra més alta d'Europa.Pel que fa a les dades, Simón ha explicat que l'increment de casos és menor que la setmana passada, però ha deixat clar que les dades actuals tenen un retard de 7-10 dies respecte a l'inici dels símptomes. El responsable del comitè de gestió tècnica del coronavirus ha insistit que aquesta és "la setmana dura" en què s'ha de veure si Espanya arriba al pic de casos.Tot i així, en cas que finalment s'arribi al pic de casos aquesta setmana, la pressió sobre la sanitat no es rebaixarà automàticament. Simón ha explicat que els hospitals hauran d'aguantar més temps en situació d'estrès perquè les persones ingressades s'hi han d'estar uns dies.De nou, ha tornat a defensar les mesures adoptades a Espanya i ha qüestionat l'eficàcia de les que es van adoptar a Itàlia, que va tancar la Llombardia com a focus del coronavirus al territori. "Espanya ha actuat des del principi a tot el país", ha remarcat Simón, que ha dit també que a dia d'avui és difícil fer comparacions sobre com evoluciona l'epidèmia entre països. "Les mesures adoptades a Espanya són molt restrictives i han de tenir un impacte important que s'hauria d'observar en els propers dies", ha dit.Preguntat per la taxa de letalitat a Alemanya, molt menor que a Espanya, Fernando Simón diu que la situació allà està "evolucionant" i això no afavoreix la interpretació de la mortalitat. "Hem d'esperar veure com evoluciona la situació a Alemanya. Tan de bo aconsegueixin mantenir aquesta letalitat tan baixa", ha explicat.Una possible explicació, ha detallat Simón, és que l'edat mitjana dels morts a Alemanya és més baixa que a Espanya. A Espanya el virus ha afectat en grups de persones en edat avançada, que són de risc, i això ha fet augmentar el nombre de morts en un principi. "Caldrà veure com evoluciona la situació a Alemanya", ha insistit el director del comitè de gestió tècnica del coronavirus.

