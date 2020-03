El Parlament impulsarà una reforma per celebrar plens telemàtics en situacions «excepcionals»

La mesa del Parlament ha decidit, aquest dimarts en una reunió per videconferència, ha acordat per majoria impulsar una reforma del reglament de la cambra per poder celebrar plens per via telemàtica "en situacions excepcionals". L'òrgan rector del Parlament, presidit per Roger Torrent, ha traslladat la ponència de reforma del reglament elaborada pels lletrats per tal que la cambra faci sessions de forma telemàtica. La ponència pel reglament, segons ha detallat la mesa, es podrà reunir telemàticament.Torrent ha posat de manifest, segons fonts parlamentàries, la "necessitat" que el Parlament pugui funcionar per mitjans telemàtics en "casos excepcionals", com és el cas del coronavirus. La reforma del reglament s'afegeix a les decisions que ja ha pres la mesa del Parlament per mantenir l'activitat parlamentària durant la crisi sanitària.L'òrgan rectori la junta de portaveus se seguiran reunint per videoconferència i, de fet, demà mateix el Govern compareixerà per donar comptes sobre la gestió del coronavirus . Parlaran el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès i els consellers Miquel Buch -Interior- i Alba Vergés -Salut-. La mesa, a banda, també ha rebutjat suspendre el període de sessions i constituir la Diputació Permanent.

