Aragonès mobilitza el teixit industrial català per fer front al coronavirus

El Govern ha posat en marxa aquest dimarts un grup de treball per impulsar la mobilització de la indústria catalana amb l'objectiu d'aprofitar tot el teixit del país en la línia de produir subministraments des de dins del país per fer front al coronavirus . El grup està pel vicepresident Pere Aragonès i també inclou la direcció general de Promoció Econòmica, destinada a mobilitzar la indústria de defensa sanitària, segons fonts governamentals.La iniciativa també estarà integrada per representants de les conselleries de Salut, Empresa i Coneixement i Treball, Afers Socials i Famílies. La primera trobada tindrà lloc aquest dimarts a les 18.30, per videoconferència i liderada per Aragonès. El grup de treball arriba en un moment en què bona part dels subministraments estan supeditats a l'Estat arran de la situació d'estat d'alarma vigent des del 14 de març.

