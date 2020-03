VÍDEO Les entranyables imatges d'unes monges de Tortosa cantant «Resistiré»

Poc es pensaven mentre entonaven els versos del Resistiré del Dúo Dinámico que es farien virals.Un vídeo de les germanes de la Casa Mare de Nostra Señora de la Consolació, a l'EMD de Jesús (Tortosa), acumula ja més de 300.000 visualitzacions a Twitter després que l'actor malagueny Antonio Banderas en fes un retuit.Al vídeo, se les veu entonant l'himne oficiós d'aquest confinament imposat per l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol, el Resistiré, acompanyades d'algunes de les seves cuidadores. Les imatges van ser captades el passat 19 de març, per Sant Josep, aprofitant que era el sant d'algunes d'elles.A la residència de la Casa Mare de Jesús hi conviuen les monges més veteranes, sobretot, aquelles que han dedicat la seva vida religiosa a fer missions fora de l'estat espanyol.

