L'Hospital d'Igualada rep mascaretes suficients per a una setmana

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha informat que l'hospital de la capital de l'Anoia ja ha rebut la comanda de 4.000 mascaretes que feia dies que estaven bloquejades a Madrid. El mateix Castells ha assegurat que aquest material de protecció durarà "com a molt" una setmana i ha demanat "agilitzar" els procediments de compra i distribució. L'Ajuntament feia dies que assegurava que la situació a l'Hospital d'Igualada era "crítica".Castells també ha explicat en roda de premsa que ha parlat amb la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, sobre la petició que els consellers Alba Vergés i Miquel Buch han traslladat a la Moncloa perquè els treballadors de la conca d'Òdena puguin agafar la baixa.Segons Castells, durant la conversa Cunillera ha donat per fet que l'executiu de Pedro Sánchez autoritzarà la petició feta pel Govern. L'alcalde d'Igualada ha explicat que encara cal concretar alguns aspectes de la mesura, com per exemple si els treballadors que viuen fora de la conca d'Òdena però treballen en algun dels seus municipis també s'hi podran acollir.L'alcalde d'Igualada també ha informat que alguns pacients de l'hospital de la ciutat han estat traslladats a centres mèdics d'altres municipis, com per exemple Sant Cugat, però ha assegurat que serà el Departament de Salut qui en donarà les xifres concretes.Pel que fa a la política municipal, Castells ha informat que els municipis de la conca d'Òdena ampliaran els terminis de pagament de taxes. Igualada ajustarà la taxa d'ocupació de la via pública per a establiments comercials, i reduirà proporcionalment la taxa de recollida d'escombraries als mateixos locals.

