La direcció de Catalunya Ràdio treballa en quarentena

Santi Faro, directiu de Catalunya Ràdio, positiu de coronavirus

Els darrers dies les emissores de Catalunya Ràdio han adaptat la seva programació a la crisi del coronavirus. La direcció de la cadena pública, però, està en aïllament domiciliari des del 16 de març. Al cap de continguts de Catalunya Ràdio, el periodista Santi Faro, li van diagnosticar coronavirus i aquest diumenge, 22 de març, ha estat ingressat a l'hospital de Granollers.La situació de Faro va fer, segons expliquen des de la direcció de l'emissora, que després que el metge decretés el confinament del director, Saül Gordillo, i del subdirector, Jordi Borda. Tots tres havien tingut un contacte molt intens la setmana del positiu de Faro. El darrer, segons ells, un dinar de feina el 13 de març per redissenyar la graella donant més pes als programes informatius.Gordillo i Borda, per tant, han hagut de seguir al front de l'emissora des de casa amb iniciatives com el nou programa educatiu, d'acord amb la conselleria, de 16 a 17 pensat pels escolars confinats. És el que fan, encara que el metge no n'hagi decretat quarentena, la immensa majoria de directius i periodistes dels mitjans de comunicació aquests dies.La tècnica hi ajuda, també en el cas de la ràdio. Catalunya Ràdio va enviar la majoria de treballadors a casa per evitar contagis a la seu central de Diagonal 614.El programa més castigat pel coronavirus ha estat el Catalunya Nit, que ara dura quatre hores. Kilian Sebrià presentava les dues primeres hores més informatives, mentre que Laura Rosel assumia les dues últimes més d’anàlisi.Dijous de la setmana passada Kilian Sebrià ja no va poder presentar el Catalunya nit perquè havia donat positiu i Rosel va haver d’assumir les quatre hores de programa. Però l’endemà, divendres, Rosel va perdre la seva àvia, també víctima de coronavirus, i la va haver de substituir Marta Romagosa. Rosel ha tornat, però amb un estudi a casa.Els estudis des de casa estan a l'ordre del dia a Catalunya Ràdio i també a Rac1. Jordi Basté, que va donar positiu per coronavirus , està aïllat al seu domicili i des d'allà fa el El món a Rac1. Mònica Terribas, que dirigeix i presenta El Matí de Catalunya Ràdio, és l'excepció i és de les poques que segueix presentant el programa des de l'emissora amb els tècnics de so i un equip de mínims però amb una gran tensió informativa i optant per escoltar experts aquests dies.Ella i Xavier Solà, presentador de La Nit dels ignorants, que ha guanyat encara més sentit aquests dies, sobre tot amb la gent gran, són els únics conductors que són presencialment a Diagonal 614. Una de les iniciatives que, en el marc del confinament, està tenint més èxit és la sèrie Confinats , una iniciativa d'Adolescents iCat, que aquests dies també se centra molt en la prevenció i conscienciació dels joves.

