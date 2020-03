Torra i Aragonès s'explicaran telemàticament demà al Parlament per la crisi del coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la titular de Salut, Alba Vergés, intervindran aquest dimecres a les 10:30 hores en la compareixença telemàtica del Parlament per explicar la gestió de la crisi sanitària del coronavirus, tal com ha pogut saber l'ACN. La setmana passada, el president va demanar comparèixer per donar compte de la situació.Així, a Torra l'acompanyaran finalment els consellers amb responsabilitats en la gestió de la crisi sanitària. La junta de portaveus -que es reuneix aquest dimarts a les 12 hores- avalarà el format definitiu i ordenarà les intervencions dels membres de l'executiu. La sessió la presidirà el president del Parlament, Roger Torrent, amb la presència -a distància- dels presidents dels grups parlamentaris.

