Treball avisa que un enduriment del confinament podria provocar més ERTO

El secretari general de Treball, Josep Ginesta, considera que la xifra d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació presentats per les empreses a l'administració ja hauria arribat al "pic alt", segons ha assegurat en una entrevista aquest dimarts a RAC1. Amb tot, Ginesta avisa que un enduriment del confinament podria provocar un nou repunt.Els ERTO presentats amb l'argument del coronavirus afecten actualment 244.260, una xifra lleugerament inferior a la presentada pel Govern aquest diumenge. Aleshores, els afectats eren 247.690 . El motiu del descens és que moltes empreses han deixat de justificar els expedients per un motiu de força major i ho han fet per raons ordinàries.Aiò no significa que la quantitat de persones acomiadades temporalment hagi baixat sinó que els seus casos es deixen de comptabilitzar com a conseqüència del coronavirus.El secretari general de Treball ha matisat que aquestes xifres "no anirien a més" sempre que no hi hagi mesures més serves de confinament i altres activitats que ara es poden desenvolupar s'haguessin d'aturar. "En funció d'això n'hi poden haver molts més", ha avisat.Un missatge que coincideix amb l'emès aquest dilluns per la patronal catalana Foment del Treball, que va considerar "contraproduent" un confinament total . Foment considera que el tancament total tindria un impacte encara més fort en l'ocupació amb més pèrdues de llocs de treball.

