Rosa Peral i Albert López, culpables: el judici del crim de la Guàrdia Urbana, en 10 moments

Relacions amoroses, enveges, mentides i odis han estat els ingredients del crim de la Guàrdia Urbana, una trama que ja forma part de la història de la crònica negra catalana i que aquesta setmana ha arribat al final. Durant el judici, que va començar el 3 de febrer i s'ha hagut d'acabar de manera precipitada per la crisi del coronavirus, han passat per la sala de l'Audiència de Barcelona amics, familiars, exparelles, preses i agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos relacionats amb el complex univers de Rosa Peral i Albert López, els dos acusats d'haver mort Pedro Rodríguez.Tres anys després, el crim de la Guàrdia Urbana ha quedat resolt. Peral i López han estat declarats culpables d'haver assassinat Rodríguez la nit de l'1 de maig de 2017. Així ho va confirmar els membres del jurat popular dilluns en una vista amb bona part dels implicats confinats després que Peral donés positiu per coronavirus. Ara, el jutge haurà de redactar la sentència i establir les penes, que poden anar dels 15 als 25 anys de presó.Repassem a continuació els deu moments més destacats del judici:

