Torra defensa davant Colau que la coordinació per les targetes moneder és «constant»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquest dilluns una carta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en la qual defensa la gestió de les targetes moneder que s'han distribuït per garantir els ajuts de menjador en plena crisi sanitària pel coronavirus. En aquest sentit, Torra assenyala que la coordinació entre administracions ha estat "constant", discrepant així del criteri d'una cinquantena de municipis -amb Barcelona al capdavant, la gran majoria del PSC i dels comuns- que van adreçar una missiva al president per queixar-se de la situació."En relació amb el repartiment de les targetes a les famílies, no puc compartir el que manifesten en el seu escrit. Com ja els he expressat, la coordinació entre el Departaments d'Educació i els ens locals responsables de la gestió dels ajuts individuals de menjador va ser constant, tant a través del correu electrònic com d'un grup de whatsapp amb totes les gerències i, fins i tot, telefònicament", destaca Torra, que nega que els consistoris no hagin comptat amb el suport del Govern.El president, en aquest sentit, també nega que els ajuntaments no disposin de competències per actuar sobre la qüestió. "Les instruccions que s’han dictat els han deixat volgudament un ampli marge d'actuació als ajuntaments, perquè son vostès, al capdavall, qui millor poden organitzar aquest procediment", remarca Torra, que especifica que està "obert" a les "demandes diverses" dels consistoris.

Carta del president de la Generalitat, Quim Torra, a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau by naciodigital on Scribd

