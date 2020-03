L'Estat decreta silenci absolut sobre la gestió del material sanitari que fa la policia espanyola

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots trobar notícies com aquesta

Fa uns dies, vam explicar que la Guàrdia Civil estava controlant el repartiment de material sanitari , que el redirigia en funció dels criteris del ministeri i que controlava els estocs a les empreses que en fabriquen. Això va desfermar una polèmica i va enutjar la Generalitat, que veia com algunes de les seves comandes eres desviades. La Guàrdia Civil parlava de "decomisos" de material, com el que van fer de mascaretes a Jaén.Això ha fet que el govern espanyol decreti silenci absolut amb el tema als cossos i forces de seguretat de l'Estat. Hem sabut, per exemple ( ho explicava el diari madrileny VozPopuli), que el Cos Nacional de Policia ha prohibit als seus agents explicar els decomisos de material que facin.Els governs autonòmics, que gestionen la sanitat, miren de saltar-s'ho com poden per proveir els seus hospitals i residències. La Moncloa, però, no vol soroll.

