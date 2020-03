Més de 1.600 sancions i set detinguts a València per incomplir l'estat d'alarma

Els agents de la Policia Local de València han imposat un total de 1.619 sancions i han detingut set persones per incomplir l'estat d'alarma des que es va decretar l'estat d'alarma, el passat 15 de març.Les actes per infringir la prohibició de circular, sense comptar amb les excepcions contemplades en el decret, són les més nombroses, amb 1.541 denúncies, ha precisat l'Ajuntament en un comunicat. També s'ha multat 56 locals i s'ha denunciat 19 persones per desobediència greu a l'autoritat i a tres més per amenaces o resistència a agents.Pel que fa a l'evolució de les sancions, la data més alta es va registrar el passat dijous, 19 de març i festa de Sant Josep, quan la Policia Local de València en va imposar 393, i el diumenge, 309.El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha recordat que els agents vetallaran "a rajatabla" pel compliment de l'estat d'alarma, i ha remarcat que "romandre als domicilis segueix sent, a dia d'avui, la forma més eficaç per contenir la propagació del virus".

