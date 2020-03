Tous presenta un ERTO i tanca la venda online

El fabricant manresà de joies Tous ha decidit aturar temporalment l'activitat a l'estat per protegir la seguretat i salut dels seus empleats i les seves famílies, així com la dels seus clients, i frenar la propagació del coronavirus. "Es tracta d'una situació de màxima excepcionalitat", ja que la totalitat de les botigues de Tous a l'Estat es troben tancades, així com en la majoria de mercats en els quals opera.En paral·lel, la marca ha decidit voluntàriament ajornar els lliuraments del seu canal de venda online, protegint també així a tots els empleats dedicats a aquest segment. La companyia presentarà un ERTO que afectarà a la majoria de la seva plantilla a l'Estat, amb l'objectiu d'assegurar el futur de l'ocupació a llarg termini.Segons Carles Soler Duffo, conseller delegat, els empleats de Tous són el seu principal valor i per això la companyia pren "les mesures necessàries per garantir la seva ocupació i per compensar l'impacte d'aquesta mesura". En aquest sentit, la firma s'ha compromès a complementar les ajudes públiques perquè tota la plantilla percebi un 80% del salari brut fix mensual, i que ho faci de manera puntual, assumint la companyia el possible retard a l'hora de rebre ajuts públics.En paral·lel, Tous posarà a disposició dels seus empleats en situació d'especial necessitat una línia de microcrèdits que ajudin a superar eventuals dificultats sobrevingudes.La companyia preveu que aquesta mesura s'acabi tan aviat com la situació sanitària permeti la reobertura de les seves botigues. "Aquest és l'any del nostre centenari i tenim l'esperança de tornar a la normalitat com més aviat per viure moments bonics amb els nostres clients i els nostres equips. La solidesa de la nostra empresa ens ha de permetre superar amb tot l'equip aquesta situació tan complexa", assegura Alba Tous.Tous va tancar el 2019 amb el seu rècord de vendes. Va presentar unes vendes de 487 milions d'euros, que va suposar un increment del 4,6%

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor