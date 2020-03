Disney Plus aterra avui a Catalunya amb aquestes pel·lícules i sèries

Disney vol destronar Netflix com a millor plataforma de contingut en streaming amb una ofensiva total, i el seu nou camp de batalla és Europa.Disney+ ha arribat aquest dimarts, 24 de març, a Catalunya i a la resta de l'Estat, entrant de ple en el mercat de les plataformes per competir amb la més ben posicionada i amb més usuaris, que és Netflix.El servei de Disney costa un total de 6,99 euros al mes, i hi ha la possibilitat de contractar la plataforma anualment, amb un cost de 69,99 euros l'any. Disney Plus es pot veure en quatre dispositius simultanis (com Netflix) però a un preu més reduït, ja que per adquirir aquesta característica s'han de pagar 15,99 euros per a Netflix. HBO només ofereix dues visualitzacions simultànies. Movistar ha inclòs la plataforma en els seus continguts , després d'un acord que les dues companyies van signar el passat 8 de març.Aquestes són algunes de les pel·lícules i sèries que es podran veure a partir d'avui a la plataforma. El catàleg serà un dels més amplis, tot i que els productes estan molt enfocats a un públic infantil, adolescent i de joves adults.

