El confinament de Wuhan ja té data de caducitat

Un bri d'esperança enmig de les males notícies. El confinament de la ciutat de Wuhan, epicentre del coronavirus, ja té data de caducitat. Els veïns podran sortir de la ciutat a partir del 8 d'abril, després de dos mesos sense poder-ho fer.





Les autoritats xineses han anunciat aquesta matinada la fi del confinament total i obligatori de Wuhan. Es va decretar el 23 de gener i aquesta setmana ja s'havia començat a relaxar: diversos mitjans han informat que alguns grups de ciutadans havien començat a sortir al carrer per comprar menjar o passejar.En aquesta ciutat, capital de la província de Hubei, es va originar una epidèmia que s'ha estès per més de mig món i ja ha provocat 380.000 infeccions i més de 16.500 víctimes mortals.La Xina continua sent el país amb més casos –un total de 81.171- però cada vegada amb Itàlia més a prop (63.927). També destaquen els 46.145 casos dels Estats Units que ja ha superat l'estat espanyol en la tercera posició (35.136).Ara bé, en el país asiàtic només queden 4.753 casos actius dels quals 1.600 estan greus o crítics. En les últimes 24 hores s'han produït a la Xina 78 nous casos i 7 morts. De fet, ara preocupen més els casos importats que es detecten sobretot a Pekín que no pas el brot inicial de Wuhan. De fet, aquest dimarts s'ha anunciat que s'enduriran les mesures a la capital xinesa per evitar un nou repunt de casos.

