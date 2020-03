Els grans supermercats generalitzen les mampares protectores a les caixes

Diversos supermercats han anunciat que instal·laran mampares protectores a la zona de caixes dels supermercats per evitar els contagis de coronavirus en aquests espais. És el cas de Mercadona, que ho va anunciat el diumenge, Bon Preu i Aldi, que han incorporat la mesura aquest dilluns per assegurar les distàncies de seguretat entre treballadors i clients a l'hora de pagar.En el cas de Bon Preu, preveuen incrementar "exponencialment" les mesures de salut i seguretat arran de la crisi sanitària, mentre que Aldi també ha decidit limitar el seu aforament a 50 persones per supermercat -40 0 25 en superfícies petites- i no acceptar devolucions per qüestions d'higiene.A més, modificarà el seu horari i obrirà de dilluns a dissabte de 9 a 7 de la tarda, mentre que els supermercats que obrin els diumenges ho faran de 10 a 3 de la tarda a Madrid i de 9 a 2 del migdia a Catalunya i les Illes.En paral·lel, Bon Preu ha habilitat un servei telefònic d'assessorament i informació sanitària per als seus més de 7.800 treballadors, atès directament per professionals, a banda de suport específic "a nivell emocional i psicològic" per als gerents dels establiments Bon Preu i Esclat. Finalment, la companyia ha informat que també està reforçant la plantilla dels supermercats."Bon Preu està incorporant persones per enfortir els equips dels punts de venda, servei online i logística amb l'objectiu de donar resposta a l'augment de demanda i disminuir, alhora, el cansament dels equips", ha puntualitzat el grup d'alimentació amb seu a les Masies de Voltregà.Per altra banda, les cadenes de supermercats han restringit aquests dies la venda per Internet coincidint amb l'emergència sanitària del coronavirus i l'alt nombre de comandes rebudes a través d'aquest canal.És el cas per exemple de Mercadona, que ha reduït molt l'entrega a domicilis i només ho fa una cinquantena de codis postals de Barcelona i de localitats poperes al magatzem de la Zona Franca, i de Bon Preu, que no accepta més encàrrecs fins que no hagi entregat els que encara té pendents de fa dies. Caprabo, en canvi, manté obert el servei i lliura les comandes entre 3 i 6 dies posteriors a la compra mentre que Condis ha reprès l'activitat després d'haver-la interromput per donar sortida a l'alta demanda.

