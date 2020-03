El Regne Unit imposa el confinament domiciliari

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha anunciat aquest dilluns la imposició del confinament domiciliari per combatre el coronavirus i restriccions com el tancament de comerços no essencials i la prohibició de reunions de més de dues persones. Aquestes mesures entraran en vigor immediatament i es mantindran "almenys tres setmanes"."Sé el mal que fa i farà a la vida de la gent, als seus negocis i als seus llocs de treball", ha afirmat Johnson en una compareixença televisada. "En aquest moment no tenim opcions fàcils. La forma de seguir endavant és dura i continua sent cert que tristament es perdran moltes vides", ha afegit.A partir d'aquesta mateixa nit només es podrà sortir de casa per "motius molt limitats" com comprar per satisfer les necessitats bàsiques, un cop al dia per fer exercici físic, per necessitats mèdiques i per al desplaçament al lloc de treball quan sigui "absolutament necessari".Tots els comerços de béns no essencials com roba, llibreries o electrònica hauran de tancar. La Policia té competència per aplicar aquestes noves normes a través de multes i mitjançant la dispersió de concentracions. També es tanquen els parcs infantils, els gimnasos a l'aire lliure i els llocs de culte. Els parcs seguiran oberts perquè es pugui fer exercici, però les concentracions seran "dispersades".Igualment se suspenen tots els esdeveniments socials com casaments, batejos i altres cerimònies, encara que seguiran permetent els funerals. Totes aquestes restriccions seran "revisades constantment". "El revisarem de nou en tres setmanes i les rebaixarem si hi ha proves que demostrin que es pot fer", ha subratllat.Aquest cop de timó per part de Johnson, que fins ara defensava la "immunització de grup" com a fórmula per superar la pandèmia, es deu a la falta de compliment del "distanciament social" proposat.Aquest últim cap de setmana amb temps assolellat, la població va sortir als parcs sense preocupar-se de possibles contagis. Els mitjans de transport també estaven plens aquest dilluns. Segons el balanç proporcionat aquest dilluns, Regne Unit suma ja 335 morts per coronavirus i voreja els 6.000 casos.

