Junqueras i Romeva acusen els dotze magistrats del TC de manca d'imparcialitat

Oriol Junqueras i Raül Romeva han recusat els dotze membres del Tribunal Constitucional, tal com ha avançat aquest dilluns al vespre TV3 . Els dos dirigents independentistes consideren que els magistrats del TC són "parcials" perquè han pres decisions els últims anys en relació al procés independentista, i això fa que no puguin estudiar el fons del recurs d'empara que van presentar fa unes setmanes.Concretament, la defensa de Junqueras i Romeva diu que el TC va anul·lar les lleis i decrets sobre el procés d'independència aprovats al Parlament, també va ordenar a la Fiscalia investigar per desobediència els líders sobiranistes i ha admès a tràmit tots els recursos que han presentat els acusats per bloquejar l'accés al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).L'exvicepresident i l'exconseller han presentat aquest recurs quan el TC ha de decidir si admet a tràmit i què fa amb les mesures cautelars sol·licitades. Junqueras i Romeva volen que el Constitucional anul·li la sentència del Suprem, que els condemna els líders del procés a entre nou i tretze anys de presó.Mentre examina el fons del recurs d'empara, un tràmit que pot durar anys, els dos presos polítics volen que es deixi en suspens la sentència i se'ls posi en llibertat immediatament. La presentació d'aquest recurs és l'últim pas abans de poder portar la sentència de l'1-O a Estrasburg.

