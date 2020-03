Catalunya es prepara per al pitjor escenari: «Treballem amb la visió de ser una única UCI»

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha alertat que Catalunya es prepara per als pitjors escenaris en les properes setmanes en el marc de la pandèmia de coronavirus: "Treballem amb la visió de ser una única unitat de cures intensives (UCI)". Ho ha assegurat aquest dilluns en roda de premsa telemàtica acompanyat de la directora de l'àrea assistencial del CatSalut, Xènia Acebes, i el coordinador de les UCI a Catalunya, Ricard Farré, en relació al "treball conjunt de tots els centres sanitaris, públics i privats, sota un mateix sistema sanitari".Després de l'anunci d'aquest matí de la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, que la comunitat doblarà la seva capacitat d'UCI, Comella ha informat que "l'objectiu és que la setmana vinent la tripliqui", encara que tampoc ha concretat el nombre de llits ni de material . Acebes ha anunciat que s'ha creat una comissió d'experts liderada per Farré per articular i prendre decisions respecte a les UCI, un 15% de la quals es reservarà a aquella activitat assistencial que no està relacionada amb el coronavirus però que és greu i urgent.Comella ha explicat que és probable que s'hagi de tancar algun centre d'atenció primària (CAP) per "concentrar els recursos" en altres centres sanitaris, però ha reconegut que de moment no pot determinar quants ni quins, i ha obert la possibilitat de desplegar més UCI en altres equipaments.Ha assegurat que aquesta crisi compromet molts recursos i genera estrès en les tres potes del sistema sanitari: els espais, el material i els professionals sanitaris, per la qual cosa ha agraït la col·laboració del sector privat en aquests tres àmbits perquè "els permet augmentar la capacitat de resposta".També ha explicat que hi haurà parcs hotelers que "s'utilitzaran de forma massiva" per incrementar la capacitat assistencial amb persones que han estat afectades pel coronavirus i que precisen un seguiment clínic i seguir en aïllament.

