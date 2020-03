El denuncien cinc cops per saltar-se l'estat d'alarma i acaba detingut per escopir els Mossos

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home aquest diumenge al Vendrell (Baix Penedès) després que escopís els agents d'una patrulla, segons la versió del cos policial. Al detingut, de 38 anys i nacionalitat marroquina, se li atribueix un delicte de resistència, desobediència i atemptat als agents de l’autoritat. L’home va ser identificat al migdia a la carretera de Valls, després que ja hagués estat denunciat en cinc ocasions des de divendres passat per desobediència greu del que estableix l’estat d’alarma per la crisi del coronavirus. El detingut va ser sorprès a la via pública sense causa justificada consumint begudes alcohòliques i va escopir els agents quan es disposaven a detenir-lo.El detingut, que té set antecedents policials per tràfic de drogues, va llençar a més un embolcall amb marihuana que tenia amagat a la roba, motiu pel qual també va ser denunciat administrativament.L’home, que segons la policia va intentar autolesionar-se en diverses ocasions, ha passat aquest dilluns a disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell, que n'ha decretat la llibertat amb càrrecs.

