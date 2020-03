Foment del Treball considera «desproporcionat» el confinament total

Foment del Treball considera que el confinament total és una mesura "desproporcionada" i podria ser contraproduent. Assegura que podria comprometre el normal funcionament dels serveis essencials, fins i tot dels estrictament sanitaris. Segons la patronal, en aquests moments només estan funciuonant les empreses que garanteixen els serveis bàsics essencialsde tipus alimentari, energètic, d egtransport d emercaderies, telecomunicacions, farmacèutics i sanitaris, a més del teletreball.Segons Foment, el confinament total podria comprometre seriosament el normal funcionament dels serveis essencials, inclosos els sanitaris. L'organització empresarial, que presideix Josep Sánchez Llibre, considera que les mesures adoptades per l'executiu espanyol ja són prou "restrictives". Foment afverteix del risc que pot patir la recuperació econòmica després del coronavirus. Segons la patronal, "dir que el confinament total prioritza la salu enfront de l'economia és un plantejament maniqueu". Els empresaris consideren que el manteniment de l'activitat econòmica s'ha de preservar per evitar que moltes famílies pateixin problemes de subsistència".D'aquesta manera, Foment del Treball es posiciona al costat del govern espanyol i discrepa de la Generalitat, que ha reclamat insistentment a l'executiu de Pedro Sánchez que decreti un confinament total. Avui, el Govern català ha descartat, però, decretar el confinament total de Catalunya sense l'autorització de l'Estat. Diverses comunitats autònomes, com Madrid i Múrcia, gtambé han reclamat el confinament total.

