Pantalles sí o no? El gran dilema dels pares i les mares durant el confinament

Continua el confinament a casa, i sense encara data de finalització. A l’hora de fer activitats i passar les hores, les noves tecnologies obren una finestra al món als més petits.Les propostes lúdiques i educatives es multipliquen a través de la pantalla i poden ser una gran alternativa per seguir treballant els continguts escolars, mantenir el contacte amb familiars i amics, jugar o, simplement, distreure’s. Però un ús abusiu d’aquests recursos pot provocar un alentiment en el desenvolupament d’habilitats socials o, fins i tot, problemes de comportament.La psicopedagoga Noemí Puig explica aque els infants tenen molta tendència a tirar de televisió, mòbil o consola "perquè van al més fàcil. L'estímul visual és molt potent i l’activitat mental que els requereix és menor". En canvi, afirma, "els jocs estimulen la seva creativitat", i per això l'ús individual d’una pantalla per part del nen o nena ha de ser "molt limitat".Tot i això, cal diferenciar molt bé quan es fa un ús educatiu dels dispositius electrònics, o quan serveixen només per entretenir. "L'ús d’eines tecnològiques amb finalitats educatives és molt correcte en aquesta situació de confinament" afirma la psicòloga infantil i divulgadora, Meritxell Almirall ( @SomPares ). En la mateixa línia s'expressa Puig, que recorda que "tots els extrems són dolents" i que "l'ideal és fer un ús acompanyat dels dispositius, tenint un control sobre els continguts i que aquests siguin adequats a l'edat". Igualment, la consultora de maternitat i paternitat, Miriam Tirado, ens recorda que "les pantalles no són el dimoni" i que a través d'elles podem trobar una interacció".Però com podem saber si el nostre fill passa massa hores mirant la tele, el mòbil o la tauleta? Per a Meritxell Almirall la clau està en l'enganxament. "Si quan li demanem que apagui la tele i li proposem una activitat alternativa es mostra irritable, protesta i prefereix seguir-la mirant, llavors està apareixent un problema d’enganxament". Almirall explica que en aquest sentit, cada criatura té una tendència, i que es pot veure ja des de ben petits. "Com menys els exposem, menys possibilitat hi haurà que s’enganxin. Si arribem a aquest punt, hi haurà mals humors i discussions".Meritxell Almirall també explica que aquest problema també pot reflectir-se en el comportament de l'infant més endavant. "Es veu molt quan un nen ha estat massa connectat a pantalles i els que no. En el tipus de converses que tenen o en la falta experiència en el joc en grup, i llavors tenen poca tolerància a la frustració, no saben perdre, són molt competitius… poques habilitats socials, en definitiva". Al capdavall, explica, "la vida és un entrenament. Si està exposat a diferents entorns, anirà adquirint recursos per a gestionar-ho".I les xarxes socials? Aquí hem d’entendre l’excepcionalitat del moment i saber explicar-lo als nostres fills. "En dies d’aïllament com els que vivim" explica Noemí Puig, "hem de potenciar les relacions socials, i ara mateix no tenim millor manera que les xarxes socials. És adequat i aconsellable parlar cada dia una estona amb amics o la família, sempre amb supervisió i límits".Miriam Tirado, per la seva banda, posa èmfasi en el fet que "cobreixen la funció de vida social", alhora que transmetem als petits la idea que "la vida segueix, no ens quedem paralitzats". Cal deixar-los clar, però, que un cop tornem a la normalitat recuperarem els costums i limitacions anteriors a l'inici de l'aïllament.

