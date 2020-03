El govern espanyol ordena reduir l'oferta d'AVE i Rodalies

El govern espanyol ha anunciat aquest dilluns que reduiran les freqüències de Renfe i emetran una ordre ministerial demà perquè els operadors de transport públic redueixin l’oferta per adaptar-la a la demanda. Pel que fa a Rodalies, es mantindran el 80% de les freqüències en hora punta però es reduiran un 50% en les hores de menys afluència. Pel que fa als serveis d’AVE, l’oferta real de places serà només del 10% amb relació al que era habitual fa unes setmanes.Ábalos ha dit que la reducció atendrà a la necessitat de garantir que els treballadors que ho hagin de fer puguin anar als seus llocs de treballi que la gent pugui seguir accedint a serveis bàsics evitant aglomeracions.L’aeroport de Barcelona concentrarà tota l’activitat a les zones A i D de la Terminal 1 per la reducció del trànsit aeri durant la crisi del coronavirus. La resta d’àrees de l’aeroport del Prat es tancaran “en els pròxims dies”. El ministre de Transports, Jose Luís Ábalos, ha explicat en roda de premsa aquest dilluns a la tarda que Aena reorganitzarà les instal·lacions aeroportuàries per la reducció d’entre el 83 i el 90% de les operacions.A l’aeroport de Madrid, es concentrarà progressivament tota l’activitat a la Terminal 4. Ábalos també ha explicat que reduiran les freqüències de Renfe i emetran una ordre ministerial aquest dimarts perquè els operadors de transport públic redueixin l’oferta per adaptar-la a la demanda.Amb relació a les instal·lacions aeroportuàries, Ábalos ha explicat que les operacions actualment són “testimonials” i a l’aeroport del Prat aquest dilluns només s’han programat 91 operacions quan l’any passat per aquestes dates se n’haurien fet 900. Aena i Adif suspendran el cobrament del lloguer dels locals comercials que no puguin operar amb normalitat.Ábalos ha admès preocupació per problemes de liquiditat d’empreses aeronàutiques i ha recordat que es poden acollir a les ajudes del govern espanyol. “Iberia sempre ha comptat i comptarà amb el suport del govern d’Espanya”, ha dit.Ábalos ha explicat que el govern espanyol aprovarà mesures per ajudar els llogaters afectats per la crisi del coronavirus “molt probablement” al consell de ministres de la setmana que ve. El ministre ha dit que ara mateix s’estan “debatent les alternatives” després que el ministeri de Transports fes una proposta amb diferents opcions per “ajudar a les persones que han d’afrontar un lloguer i no estan en condicions de fer-ho”.El ministre de Transports ha remarcat que cap de les mesures adoptades fins ara es pot considerar “l’última” o la “definitiva” i s’aniran adoptant en funció de la “realitat del país”. "Intentem fer una solució equilibrada que ens permeti combatre la propagació del virus sense afectar els fonaments de la societat i la nostra situació econòmica. En aquesta situació de guerra amb el virus cal pensar com estarem un cop superada la batalla”, ha remarcat.

