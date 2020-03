El govern espanyol diu que «no hi ha cap motiu per parlar de racionament»

El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha descartat aquest dilluns que calgui adoptar cap mesura de racionament i ha assegurat també que el seu govern no es planteja en cap cas ordenar el tancament de supermercats com a mesura per frenar la pandèmia del coronavirus.En roda de premsa a la Moncloa Planas ha garantit que els ciutadans continuaran tenint accés als aliments amb "normalitat". "No hi ha cap motiu per parlar de racionament, que té lloc en situacions totalment diferent a les que estem vivint", i "encara que estem en decret d'alarma el funcionament de la cadena alimentària a Espanya és pràcticament normal".Ho ha assegurat el ministre Planas en resposta a les preguntes de la premsa, que aquest dilluns ha posat sobre la taula la possibilitat que l'executiu actuï en aquesta direcció per evitar acaparaments en punts com Madrid.Planas ha admès que els dies en què es va declarar l'estat d'alarma hi va haver una major provisió d'aliments per part dels ciutadans, amb compres d'un 100% superior de productes com pasta o llegums, però ha afirmat que avui "la situació està pràcticament normalitzada"."La nostra previsió és que la provisió d'aliments disminueixi en els pròxims dies", fet que ja es constata, segons el ministre, en el fet que ja "hi ha un nombre inferior de visites dels ciutadans" als supermercats.Segons Planas, ara per ara "no s'ha constatat increments de preus" i "hi ha un abastiment i reposició suficient". A més, diu el ministre, als supermercats "es compleixen les garanties de normalitat i seguretat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor