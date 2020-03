L'ANC aprova demanar el vot només pels partits que apostin per la via unilateral

La proposta de full de ruta aposta per retornar als dies previs a l'1-O "com a exemple d'objectiu comú i unitari" perquè no es pot "desvalorar el que va passar

L'ANC ha aprovat un full de ruta on aposta per demanar el vot només als partits polítics que assumeixin "explícitament" el mandat capa la independència per la via unilateral. El document, aprovat pel 92% dels socis en la seva 8a Assemblea General, també avisa que es denunciarà públicament totes les formacions que "tot i haver manifestat el seu compromís, l'incompleixin" i aposta per donar per validada l'estratègia unilateral si a les properes eleccions catalanes hi ha una majoria independentista del 50% més u dels vots. Respecte a la taula de diàleg entre governs, subratllen que tot i ser conscients que "difícilment" s'aconseguirà "cap èxit" en relació al referèndum veuen "oportú treballar en aquest sentit".A la ponència, que s'ha aprovat de manera telemàtica aquest cap de setmana, el secretariat constata que després dels escenaris succeïts el darrer any la via unilateral és "l'única possible" per afrontar el procés. Segons el text, el nou govern sorgit de les eleccions hauria de ser "capaç de preparar i bastir amb determinació les eines necessàries per, quan fos el moment, rehabilitar la declaració del 27 d'octubre" de 2017 També s'hauria de demanar a la ciutadania que l'acompanyés en la defensa de la llibertat del país davant dels poders de l'Estat espanyol, que "de ben segur pretendrien actuar novament per anul·lar la nostra sobirania". "Alhora s'hauria de demanar el reconeixement internacional", mantenen.La proposta de full de ruta aposta per retornar als dies previs a l'1-O "com a exemple d'objectiu comú i unitari" perquè no es pot "desvalorar el que va passar". "Vam votar democràticament i vam guanyar democràticament. I aquest ha de ser el nostre punt de partida", manifesten. El text recorda que els dies previs a l'1-O hi havia un "missatge molt clar" on la societat civil, els partits polítics i el govern farien" tot el possible perquè es pogués celebrar" i, posteriorment, seria feina dels partits polítics implementar-ne el resultat."Podem dir que l'1-O va ser una realitat, però a partir de llavors, els partits, el Govern i el Parlament no van complir el seu compromís. I una errada de la societat, que els va donar suport i confiança, va ser acceptar aquesta situació que ens ha portat fins avui", critiquen.Pel que fa al paper de l'ANC, manifesten que ha de fer un pas endavant per tornar a liderar el procés social independentista. "Liderar no vol dir fer-ho electoralment, però el nostre lideratge ha de portar a canviar els missatges o els lideratges polítics actuals", sostenen. "No podem jugar a dues veritats. I aquí és on hem d'aplicar la nostra força per ser creïbles i liderar socialment el procés", proposen.Per tirar-ho endavant, l'entitat fa una crida a la mobilització i diu que cal sortir al carrer "tantes vegades com sigui necessari". Això sí, aconsella fer-ho amb una estratègia "ben definida" i amb un "objectiu clar". "Hem de valorar i modular el com i el quan però, sobretot, el per a què", aposta el text.Tot i que inicialment estava previst reunir tots els socis a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, l'ANC ha celebrat l'assemblea de manera telemàtica de forma excepcional a causa del coronavirus. De fet, el 12 de març l'entitat ja va anunciar que ajornava tots els actes públics per l'epidèmia. Les votacions a l'assemblea es van iniciar virtualment el dijous 19 de març i es van acabar el diumenge 22.Més de 6.100 membres de ple dret han participat a les votacions, mentre que a la darrera assemblea, que va ser presencial, hi van acudir unes 1.200 persones. Pel que fa als vots, no es va aprovar cap de les esmenes a la totalitat al full de ruta –ni les esmenes de reforma parcial d'estatuts i de reglament de règim intern- i el document que aposta per la unilateralitat es va aprovar amb un 92% del suport.Segons l'entitat aquests resultats demostren que els seus socis creuen que un referèndum acordat amb l'Estat "és pràcticament impossible". En aquest sentit, aposten per una "ruptura democràtica" cap a la via unilateral. Asseguren que els objectius del full de ruta pretenen reforçar l'entitat perquè pugui "liderar el debat polític" per la independència i treballar per "la unitat d'acció", que consideren "indispensable".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor