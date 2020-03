Creen una maneta per obrir les portes amb el colze i així evitar contagis per coronavirus

L'arribada del coronavirus ha fet que moltes empreses, fundacions i sectors es reinventin i tirin endavant nous productes i alternatives adaptats a les necessitats de la realitat actual. És el cas dels enginyers de la Fundació CIM-UPC que han creat l'Arm Door Opener, una maneta en impressió 3D per obrir portes amb el colze i així evitar contagis pel Covid-19.Els seus creadors expliquen que l'obridor es pot fabricar amb qualsevol impressora 3D domèstica i muntar, simplement, amb tres brides. Així, es poden obrir tots els poms de maneta de portes compartides sense haver d'usar les mans. En declaracions a, comenten que tot i no ser els primers a crear un obridor d'aquest estil, el seu "s'adapta a totes les manetes i la seva instal·lació és molt més senzilla"."Es tracta d'una sola peça ergonòmica que es pot imprimir amb unes quatre hores amb impressores domèstiques", afirmen. Des de la fundació han penjat a la seva pàgina web el disseny i l'arxiu perquè tothom qui disposi d'una impressora 3D se'l pugui descarregar i pugui instal·lar-lo a les portes de les àrees comunes. S'ha dissenyat per a portes que obrin d'esquerra a dreta i també al revés.La Fundació sense ànim de lucre CIM-UPC neix del sector de mecànica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). A banda dels obridors, des del CIM de la UPC està treballant activament en el disseny, validació, fabricació i distribució de respiradors, mascaretes o viseres.

