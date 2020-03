Un infermer del CAP d'Igualada viu en una autocaravana per no haver de sortir de la zona zero

Des de l'11 de març, pocs dies abans del decret de confinament, l'infermer Xavi Márquez viu a la seva autocaravana instal·lada a prop del CAP d'Igualada on treballa. Ell és originari de Moià, però des de l'inici del brot va decidir amb la seva família que es quedaria a viure a la zona confinada.Segons ha explicat ell mateix en un vídeo, l'objectiu era "evitar contagis" innecessaris. Márquez ha assenyalat que es troba bé, sense simptomatologia, però ho ha fet per "precaució", ja que està en contacte a diari amb gent infectada. A més, ha explicat, també està participant en l'assaig clínic de l'investigador Oriol Mitjà que té per objectiu remetre la propagació del virus."Jo assumeixo el risc de contagi, i per a mi viure aquí és un esforç de 10 en una escala de l'1 al 10", ha assenyalat Xavi Márquez. En aquest sentit, s'ha dirigit a la població en general per reclamar-los que es conscienciïn de la importància de quedar-se a casa i evitar nous contagis.Ara mateix, Márquez desenvolupa les seves tasques a la carpa de cribatge que el SEM ha instal·lat fora del CAP que hi ha prop de l'estació. Es tracta d'un punt que dona suport al propi CAP i on els veïns de la Conca poden anar a informar-se i els sanitaris fan la primera tria i decideixen si envien els pacients a casa, si es visiten al CAP o van directe a l'Hospital d'Igualada. L'objectiu d'aquest punt és treure pressió a la resta de recursos sanitaris oferint un servei àgil "a peu de carrer".

