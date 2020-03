La Fira de Barcelona podrà acollir persones vulnerables a partir de dimecres

La Fira de Barcelona habilitarà a partir d'aquest dimecres el seu pavelló número 7, ubicat a Montjuïc, per acollir persones vulnerables durant la crisi sanitària del coronavirus. L'espai tindrà capacitat per a 225 persones, ampliable a un miler, tal com s'havia compromès l'Ajuntament de Barcelona.El dispositiu del pavelló 7 va començar a muntar-se i condicionar-se diumenge per part de la Unitat Militar d’Emergències (UME), conjuntament amb l’Exèrcit de Terra, Creu Roja, Guàrdia Urbana i Bombers de Barcelona.Un cop finalitzi aquesta fase, els equips tècnics municipals conjuntament amb la Creu Roja i en col·laboració amb altres entitats socials gestionaran el dispositiu, que segons va explicar en el seu dia l'Ajuntament acollirà persones sense llar, famílies desnonades o dones maltractades,L'espai disposarà de zona de descans, dutxes i menjador. Creu Roja i el personal de l’Ajuntament de Barcelona garantiran el bon funcionament de l’espai, tot i que també hi haurà coordinació amb el 061 perquè, en cas que es detecti algun cas positiu per COVID-19, es faci el trasllat a d’altres equipaments sanitaris.

