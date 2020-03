Primer empresonat a Catalunya per saltar-se el confinament

Resum d'actuacions des de l'inici del confinament:



252 actes a persones per incompliment.



1 acta a un local per incompliment.



1 detingut per desobediència greu.



1 diligències per desobediència greu.



12 sense sostre atesos.

El jutjat de guàrdia de Reus ha decretat aquest dilluns presó provisional per un veí de la ciutat que va trencar les ordres de confinament. Segons informen fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la detenció es va produir diumenge després que l'home "accedís a diversos establiments de la ciutat sense gens de respecte pels que estaven a dins o esperant, i incomplint l'ordre de confinament causant alarma entre la ciutadania". En concret, l'home s'apropava a altres persones i els deia que estava infectat de coronavirus i que els contagiaria.Ara, el detingut es troba sota presó provisional comunicada i sense fiança per un possible delicte de desobediència greu. La causa continua oberta. Es tracta del primer empresonament per saltar-se l'ordre de confinament a Catalunya.A la mateixa ciutat, la Guàrdia Urbana ja ha sancionat 289 persones per incomplir l'ordre de confinament. A banda de l'acusat per desobediència greu, s'han obert diligències contra una altra persona i s'ha multat un comerç, per la mateixa raó.

