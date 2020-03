Més de 800 voluntaris s'organitzen per produir material i lliurar-lo esterilitzat als hospitals

L'Eva de Santa Coloma de Farners ens envia aquestes imatges! El seu equip de cosidores ja és a ple rendiment.



Recordeu la importància de que TOT el material pugui ser ESTERILITZAT!



Apunteu-vos-hi i us assignarem a un equip local pic.twitter.com/ivrTqgnNbh — Omplim els Magatzems! (@OmplimM) March 23, 2020

Un dels principals dèficits del sistema sanitari català és la manca de material de prevenció o de tractament dels pacients , a causa de la gran quantitat de malalts de coronavirus. És per això que ha sorgit una iniciativa per coordinador tots aquells voluntaris que siguin manetes i tinguin coneixements de costura o impressores 3D, per tal de coordinar els esforços per crear aquest material, esterilitzar-lo i fer-lo arribar als hospitals i altres centres de salut.Es tracta d' Omplim els magatzems! , que ja compta amb més de 800 persones organitzades arreu del país. S'hi troben des de persones vinculades amb el món de la sanitat, professionals de l'enginyaria i les tecnologies o dones grans amb un passat o afició com a modistes, segons relata Pol Molas, un dels coordinadors. Les imatges de metges i infermers vestint bosses de plàstic com a bata va motivar que diverses persones s'impliquessin per mirar d'abastir de material, però de forma professional, de forma coordinada i tenint en compte les mesures d'higiene i control de qualitat i limitant el transport per evitar contribuir en les infeccions.A partir d'aquí, desenes de voluntaris s'hi han anat apuntant, bàsicament a través de les xarxes socials, i ara s'estan organitzant en funció de les regions sanitàries o, en zones molt poblades, de l'hospital de referència. Allò més senzill és la confecció d'equips de protecció individuals com mascaretes o bates, pel qual cal saber cosir, o també ulleres, però perfils més tecnològics amb impressores 3D també s'encarreguen de construir respiradors o altres components.Aquelles persones que s'hi apunten reben patrons i indicacions de quins procediments i materials usar per a cada confecció, per fer-la "amb qualitat i eficiència i tot homologable a nivell mèdic, que no es faci amb cert material que, quan s'esterilitzi a determinada temperatura, es fongui", explica aPol Molas. Altra manera de col·laborar és fent donatius -a través de Sanitaris per la República- o cedint matèria primera, ja siguin teixits de cotó o plàstics per a impressió 3D, entre d'altres.Cada grup s'organitza autònomament, tot i que amb dinàmiques similars, amb perfils molt diferents. "Un de comú és el de la dona jubilada que sap cosir, però també sorgeixen a vegades 20 voluntaris d'un poble", segons Molas. Per evitar trencar el confinament, el responsable de cada zona s'encarrega de repartir el material entre els voluntaris i recollir els productes elaborats per portar-los a esterilitzar allò on hi hagi equips per fer-ho, com clíniques que els cedeixin. Finalment, s'encarrega de portar-ho als centres sanitaris.Tot plegat per evitar que aquesta activitat contribueixi a propagar el coronavirus, que entrin als hospitals materials no ben esterilitzats o que, sense els patrons adequats, els voluntaris individuals elaborin productes que no siguin aprofitables -amb plàstics que no poden ser esterilitzats, per exemple. Per ara, segons informa Sanitaris per la República , entre les dues iniciatives han repartit 136 màscares, 2.200 barrets, 3.600 bates, 2.910 guants, 8 ulleres i 8 monos.La consellera de Salut, Alba Vergés, ja va anunciar que els mateixos hospitals, en col·laboració amb determinades empreses fabricarien respiradors amb impressores 3D a partir d'aquest dilluns , els quals arribaran a mitjans de setmana . Alguns professionals de les Terres de l'Ebre també han imprès pantalles facials en 3D , així com també a la Garrotxa

