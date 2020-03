El «Joan petit quan balla» cantat per policies traspassa fronteres i sorprèn Ivanka Trump

An incredible video coming to us from Mallorca, Spain. Thank you to the outstanding men and women in law enforcement all around the world! #TogetherApart pic.twitter.com/jnXzIAZ3Mo — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 22, 2020

El confinament pel coronavirus està inundant les xarxes socials de material especial des de tots els racons. Una de les escenes que més ha corregut per internet és la de la Policia Local del poble mallorquí d'Algaida , que s'ha fet viral a nivell internacional per cantar el Joan petit quan balla al mig del carrer.Els infants són dels col·lectius que més noten les hores de quarantena a casa i és per això que els agents van voler entretenir-los. Dues patrulles es van aturar aquest dissabte al mig del carrer per animar els més petits (i també els grans) a ballar al ritme de la popular cançó per tal de distreure'ls durant una estona del confinament. Un policia, fins i tot, es va atrevir a treure la guitarra.D'entre tots els usuaris de les xarxes socials que han compartit els vídeos, n'hi ha una que ha cridat especialment l'atenció: Ivanka Trump. La filla del president dels Estats Units ha publicat el vídeo al seu compte de Twitter amb el següent missatge: "Gràcies als excepcionals homes i dones que apliquen la llei a tot el món!".Pedro Adroguer, agent de la policia local d'Algaida, ha explicat a Catalunya Ràdio que la repercussió "és estratosfèrica, mai no ens ho hauríem imaginat". Adroguer també ha assegurat que no s'havia assajat i que es va triar aquesta cançó perquè "és molt fàcil, té un missatge positiu i la gent la coneix".

