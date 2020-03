Set bones notícies sobre el coronavirus

No, no només creix la xifra de contagis i morts. I no, quedar-se a casa no està sent inútil. La lluita contra la pandèmia també deixa algunes bones notícies. Per exemple, el nombre total de recuperats no para de créixer -s'ha multiplicat per 9 en poc més de mitja setmana- i sembla que el confinament està començant a donar els seus fruits. Tot seguit, set bones notícies sobre la lluita contra el Covid-19 que hem conegut en les últimes hores. I que també us volem explicar.

