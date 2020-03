L'Ajuntament de Barcelona demana al govern espanyol que aturi totes les obres privades

L'Ajuntament de Barcelona fa un pas més i insta el govern espanyol a aturar totes les promocions de construcció privades en marxa. Una crida que també busca apel·lar als promotors. "En l’emergència, les obres generen problemes de convivència i de residus", ha argumentat el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle.La instància arriba després que el 16 de març l'alcaldessa, Ada Colau, signés un decret per aturar totes les obres públiques i també aquelles privades que no garantissin les mesures aprovades per les autoritats sanitàries i els requeriments de l’estat d’alarma.L'Ajuntament no té competències per decretar una aturada general de les obres privades i Batlle ha assegurat que a la ciutat se'n continuen fent. Des de grans fins a petites. "Es genera polseguera i soroll i això no pot ser".Des de la signatura del decret, s'han aturat 72 obres públiques que s’estaven fent des de l’empresa pública Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), i que quedaran aturades mentre sigui vigent l’estat d’alarma.Les obres privades representen, segons Colau, una de les poques llacunes que al seu entendre té l'ordre de confinament feta pel govern espanyol. Un confinament que l'alcaldessa ha assegurat que funciona "molt bé" a Barcelona.

