Osona ja acumula 13 morts per coronavirus

Osona ja acumula 13 morts i 146 infectats de coronavirus. Tal com confirma el Consorci Hospitalari de Vic (CHV), des de l'inici de la pandèmia i fins aquest dilluns, tretze persones han mort per causes relacionades amb la Covid-19. Des de la darrera actualització -de divendres passat- , la xifra de traspassats (5) s'ha gairebé triplicat.Pel que fa als 146 casos d'infecció per la Covid-19, 96 són pacients i 50 professionals sanitaris. La darrera informació eren 61 casos.A l'Hospital Universitari de Vic hi ha ingressades actualment 66 persones amb confirmació de coronavirus. D'aquestes, 13 són a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i 53 estan ingressades en les diferents unitats d'aïllament (37 són casos confirmats i n'hi ha 16 pendents de confirmació). Del total de proves realitzades, 155 han donat resultat negatiu.D'infectats, tal com han anat confirmant ajuntaments d'Osona, n'hi ha d'arreu de la comarca : Calldetenes, Santa Eulàlia de Riuprimer, Centelles, Taradell, Prats de Lluçanès, les Masies de Roda de Ter, etc.

