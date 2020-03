Els lletrats tanquen la porta als plens del Parlament telemàtics

El lletrats avalen que el Parlament no pugui convocar plens telemàtics. L'informe dels serveis jurídics de la cambra, al qual ha tingut accés l'ACN, proposa que sí que es poden dur a terme compareixences a distància, ja siguin en comissió, o del president de la Generalitat i del Govern, així com reunions telemàtiques. Els lletrats, de fet, aposten per suspendre l'actual període de sessions i que entri en funcionament la diputació permanent, i tanquen la porta a celebrar plens: "Es proposa que es descarti la possibilitat d'habilitar excepcionalment sessions no presencials del Ple", diu l'informe. La Mesa debatrà el text que signa el lletrat major, Joan Ridao, durant la reunió telemàtica d'aquest dimarts.La Mesa va encarregar la setmana passada un informe als lletrats per abordar la situació d'emergència sanitària des del Parlament. Els serveis jurídics descarten que la cambra celebri plens telemàtics, una via que sí que contempla per a les reunions de Mesa i Junta, així com per a les compareixences del president de la Generalitat i el seu Govern, sempre i quan siguin per tractar la crisi derivada pel coronavirus.Una de les alternatives als plens que plantegen els lletrats és la celebració de "sessions plenàries presencials", fora del Saló de Sessions, amb 21 diputats com a màxim. Cada grup i subgrup hauria de delegar el seu vot a un representant de la formació política. Els lletrats recorden que aquesta mesura "anàloga" ja la van prendre el Congrés i el Senat.Els lletrats també descriuen que una reforma del Reglament del Parlament -per preveure "situacions excepcionals com l'actual"- podria avalar mitjans telemàtics destinats a l'activitat parlamentària. Tot i que descarten que serveixi com a "habilitació generalitzada" per a les sessions no presencials. Els serveis jurídics recorden a l'informe que la iniciativa de JxCat per investir Carles Puigdemont a distància ha estat vetada pel TC, en un apunt sobre la ponència de la Comissió de la Reforma del Reglament.Els serveis jurídics sí que avalen les compareixences del president i el Govern sobre la crisi del coronavirus. De fet, cal recordar que la Mesa ja va acordar que Quim Torra pogués comparèixer telemàticament per explicar la gestió del covid-19, una decisió que no va agradar a JxCat, precisament perquè hauria de tenir lloc en un format alternatiu al d'un ple.Segons l'informe, els lletrats consideren que hi ha prou mitjans telemàtics per garantir la intervenció del cap del Govern o d'un conseller -així com les preguntes posteriors dels grups parlamentaris-, sempre i quan estiguin relacionades amb la crisi sanitària actual.La Mesa abordarà l'informe durant la reunió telemàtica d'aquest dimarts al matí. Per altra banda, fonts de Govern expliquen que Torra no ha pres encara cap decisió sobre l'acord de la Mesa per la seva compareixença telemàtica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor