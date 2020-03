L'exèrcit troba ancians desatesos i «morts als seus llits» en diverses residències

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisat aquest dilluns que efectius de l'exèrcit espanyol han torbat "ancians absolutament abandonats, i fins i tot morts als seus llits" en residències per a gent gran que han visitat els militars.Entre les tasques que duu a terme l'exèrcit durant l'estat d'alarma pel coronavirus hi ha actuacions en 63 residències d'avis, segons ha explicat aquest migdia el cap de l'estat major de la defensa, Miguel Ángel Villarroya.Una informació de la Cadena Ser confirma també els fets denunciats per Robles, a partir de diverses fonts de Defensa. "Hi ha escenes duríssimes en algunes residències, d'avis morts als seus llits i el personal desaparegut", afegeix l'emissora a partir d'aquestes mateixes fonts.Robles havia afirmat que aquests presumptes delictes d'omissió de socors seran perseguits. "En això serem implacables, contundents, i és un missatge molt important. Tot el pes de la llei caurà sobre aquells que no compleixin amb aquesta obligació", havia assenyalat.El Covid-19, té uns efectes més greus com més edat té el pacient, s'està acarnissant especialment amb les residències de gent gran , i diversos brots a Catalunya i a tot l'Estat han provocat morts i contagis múltiples en el col·lectiu més vulnerable a la malaltia.

