Els respiradors fets amb impressores 3D arribaran a les UCI a mitjans de setmana

Es va anunciar aquest cap de setmana i la producció ja està en marxa. A mitjans de setmana, els respiradors 3D que s'han dissenyat a Catalunya per atendre pacients greus de coronavirus començaran a arribar a les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals. Aquesta és la previsió que fa Manel Balcells, comissionat de salut de l'institut tecnològic Leitat, impulsor del projecte.Balcells explica aque, en aquests moments, s'estan començant a fabricar les peces que fan falta per muntar els respiradors. En aquest aspecte, la impressió 3D ha estat clau per materialitzar el disseny. Algunes de les peces es poden adquirir al mercat, però en altres casos es requereixen les impressores per fabricar-los. "Els respiradors començaran a estar enllestits s'aquí a un parell o tres de dies i aniran directament a les UCI", explica Balcells. "Ara estem identificant les capacitats de producció i proveïment que tenim", afegeix el gerent de Leitat, Jordi Rodríguez.La central de producció i muntatge s'ha establert al Consorci de la Zona Franca i, en paral·lel a la fabricació de peces i aparells, aquests s'estan sotmetent a les validacions mèdiques requerides per poder ser repartits. Unes validacions que s'estan fent a través del Consorci Parc Taulí de Sabadell i del Consorci Sanitari de Terrassa. L'aportació d'empreses com HP i Seat ha estat clau per tirar endavant la iniciativa. "S’han adreçat a nosaltres immensitat d’empreses i tot el clúster de la impressió 3D a Catalunya", assegura Balcells, que també és president del Consell Assessor del Departament de Salut.La conselleria va posar-se en contacte amb Leitat dies enrere, preveient que el contagi del coronavirus posaria a prova el sistema català de salut aquesta setmana. "Vam posar a treballar els enginyers, que van identificar un model de la universitat de Houston. El vam agafar i modificar", explica Balcells, mentre que Rodríguez apunta que l'equip multidisciplinar d'enginyers i metges creat per a l'ocasió treballa "sense parar" des de dijous. Aquest diumenge a la tarda el prototip ja era una realitat i ara la feina de fabricació ja avança.Leitat qualifica de solució "low cost" els respiradors 3D i Balcells explica que els aparells es podran utilitzar durant tres o quatre dies. "Imaginem una UCI plena, amb malalts que necessiten ventilació mecànica. Pot ser que no hi hagi prou aparells i és aquí quan entren en joc aquests respiradors d’emergència", explica el comissionat de l'institut tecnològic.El gerent de Leitat explica que la gran producció de respiradors prevista permet abaratir costos i també que la impressió 3D permet ser més ràpids. "Aquest tipus d'impressió funciona per capes i sense motllos. Això ens permet ser més flexibles i fer dissenys més personalitzats", detalla.Rodríguez insisteix que en la fabricació dels respiradors es prioritzarà que el disseny sigui simple i pràctic. "Hi ha pressa perquè això estigui a disposició dels pacients, i les mans expertes dels metges ja les tenim", defensa. Balcells afegeix que la solució permet només "sortir del pas" tot i que assegura que el prototip actual es pot anar "sofisticant".La solució servirà més que mai, tenint en compte que Salut ha anunciat que s'han doblat les places d'UCI als hospitals catalans, tot i que el Govern no ha especificat el nombre de places amb què compta ara el sistema després d'haver incorporat els recursos de la sanitat privada i altres mesures, com reconvertir llits de semicrítics.La consellera, Alba Vergés, també ha explicat en roda de premsa aquest dilluns que el Ministeri de Sanitat ha manifestat interès per disposar dels respiradors 3D que s'estan fabricant a la Zona Franca. De moment, si es compleixen les previsions, els primers estaran disponibles a mitjans de setmana. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) serà l'encarregat de distribuir-los.

