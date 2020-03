El Centre Geriàtric de la Pobla de Segur demana més material sanitari per protegir residents i treballadors

El Centre Geriàtric del Pirineu de la Pobla de Segur ha demanat a l’administració més recursos sanitaris per fer front al possible brot de coronavirus A través d’un comunicat , la gerència del centre ha fet una crida per tal que se’ls facilitin equips de protecció EPI i tests per sortir de dubtes amb els possibles casos de coronavirus que es mantenen aïllats a la residència.En aquest escrit, el centre assegura que els possibles casos de Covid-19 al centre generen “pànic i inseguretat” als seus treballadors davant la “mancança de material” per aïllar i protegir els usuaris i als treballadors i per poder “construir un mur d’aïllament de Covid-19”. La residència assegura que no disposa dels “recursos suficients” per fer front a la situació actual i demana ajuda al Departament de Salut.Al comunicat, la gerència del Centre Geriàtric del Pirineu també exposa que està seguint tots els protocols de restricció de visites i de protecció del centre i que actualment segueix els protocols dinàmics i ies mesures de protecció establertes pel Departament de Benestar Social i el Servei Català de la Salut.El Centre Geriàtric del Pirineu finalitza el comunicat agraint també el “gran esforç” dels treballadors de la residència i del sector sanitari que els dona suport, així com de les famílies que hi confien la seguretat dels seus avis.

