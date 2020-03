La Fundació la Caixa s'activa per cobrir l'atenció psicosocial dels afectats pel coronavirus

A Catalunya, nou EAPS actuen en les unitats de coronavirus dels 37 hospitals i els 42 equips d’atenció domiciliaria on treballen. La distribució és la següent:



EAPS Mutuam Barcelona: Parc Salut Mar, Hospital Universitari Vall d’Hebron. Hospital Sociosanitari Mutuam Güell Barcelona, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Centre Fòrum + 16 equips de suport domiciliari.



EAPS Parc Sanitari Sant Joan de Déu: Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Hospital Universitari, de Bellvitge, Hospital de Viladecans, Centre sociosanitari d’Esplugues + 2 equips de suport domiciliari.



EAPS Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls: Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del Mar, Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital Mutua de Terrassa + 1 equip de suport domiciliari.



EAPS Fundació Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró: Hospital de Mataró, Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena + 3 equips de suport domiciliari.



EAPS Creu Roja Granollers: Fundació Hospital Asil de Granollers, Fundació Santa Susanna de Caldes de Montbui, PADES Granollers + 2 equips de suport domiciliari.



EAPS Consorci Sanitari Garraf: Hospital Anoia, Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, Consorci Sanitari del Garraf, Hospital Sant Camil, Hospital Sant Antoni Abad + 2 equips de suport domiciliari.



EAPS Mutuam Girona: Hospital Universitari Josep Trueta, Hospital Sociosanitari Mutuam

Güell Girona, Centre Sociosanitari La República, Hospital Santa Caterina + 2 equips de suport domiciliari.



EAPS DomusVi Lleida: Centre Sociosanitari Jaume Nadal Meroles, Hospital Santa Maria,

Hospital Comarcal del Pallars + 7 equips de suport domiciliari.



EAPS Fundació Vilaniu Tarragona: Pius Hospital de Valls, Hospital Joan XXIII de Tarragona, Centre Sociosanitari Francolí de Tarragona, Hospital de la Santa Creu de Jesús de Tortosa, Centre Sociosanitari Sant Joan de Reus + 7 equips de suport domiciliari.

La Fundació ”la Caixa” ha posat a disposició dels malalts per coronavirus i els seus familiars 230 professionals (psicòlegs, treballadors socials, infermers, metges i agents pastorals) al conjunt de l'Estat, que desenvolupen el programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties avançades, emmarcat en l’Estratègia de Cures Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut.L’objectiu és que els professionals del programa proporcionin als afectats per la Covid-19 una atenció emocional, social i espiritual, càlida i personalitzada, que complementi la tasca de les unitats mèdiques, i que també ofereixin atenció al dol en circumstàncies extremes com les dels familiars de les víctimes de la pandèmia.Distribuïts en una xarxa de 43 equips d’atenció psicosocial (EASPS), els professionals actuaran en les unitats del coronavirus dels 129 hospitals de tot l'Esat i en les 133 unitats de suport domiciliari en què treballen normalment atenent persones que es troben al final de la vida i els seus familiars.“Tots hem de contribuir a pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus i a fer més suportables els seus efectes. L’atenció psicosocial de les persones afectades per una situació tan desconeguda i el suport tant a elles com als seus familiars vol ser una llavor d’esperança conseqüent amb la nostra missió d’ajudar les persones més vulnerables a cada moment”, ha assegurat Isidre Faine, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor