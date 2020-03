Mor Lucía Bosé per coronavirus als 89 anys

En la seva filmografia s'inclouen obres amb directors com Antonioni "Crònica d'un amor" o "La senyora sense camèlies" Tot i haver estat una important quantitat d'anys allunyada del món del cinema, Bosé va reprendre la seva tasca com a actriu a finals dels anys 60, on va participar en pel·lícules de cineastes com Antonio Mercero o Josefina Molina. Després seves participacions van ser més esporàdiques, fins arribar a l'any 2013, quan va rodar la seva última pel·lícula '"Alfonsina i el mar", de David Sordella.