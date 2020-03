Les comunitats autònomes apugen el to contra Sánchez i reclamen més restriccions

El Govern fa dies que reclama un confinament total per Catalunya i la Comunitat de Madrid, els dos punts on més està afectant la crisi del coronavirus. Les paraules de Quim Torra reclamant aquest increment de les restriccions han estat utilitzades per criticar el dirigent independentista i la Generalitat, acusats de prioritzar les banderes en comptes de fer costats a les mesures que està adoptant el govern espanyol, erigit en comandament únic des de la declaració de l'estat d'alarma.Però Catalunya no és l'únic territori que reclama més mesures. Amb el pas dels dies altres comunitats autònomes gens sospitoses de confraternitzar amb l'independentisme -i en mans del PP- també s'han mostrat crítiques amb Pedro Sánchez. Repassem aquí alguns dels retrets i decisions que estan prenent els governs autonòmics, més enllà de les mesures adoptades pel govern estatal:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor