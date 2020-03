Les mascaretes per a l'Hospital de Sant Celoni comprades a través d'un crowdfunding ja són en camí

Els impulsors del crowdfunding per comprar 2.500 mascaretes dels tipus FFP2 i FFP3 i servir-les a l'Hospital de Sant Celoni, Agustí Arpa i Laura Amores, han confirmat que la comanda ja és en camí i s'espera la seva arribada en el decurs d'aquesta setmana, probablement entre dimecres i divendres, en manifestacions a. Tot i amb això, pot variar en funció dels esdeveniments que puguin aparèixer com ara la duana o la logística. En aquest sentit, Agustí Arpa ha explicat que no es pot assegurar que les mascaretes arribin a l'Hospital de Sant Celoni "veient com està la situació i com estan anant les coses".La campanya va ser una iniciativa de l'empresa de Sant Celoni Wanava Nation SL, propietat d'Agustí Arpa i Laura Amores, que van prendre la determinació després que l'Hospital de Sant Celoni fes una crida urgent perquè només tenia stock de mascaretes per tres dies per poder atendre els pacients ingressats per Covid-19. La resposta solidària dels veïns del Baix Montseny va ser immediata i en només vint hores es van poder recaptar els 3.000 euros que calien per fer la primera comanda.Els dos impulsors expliquen que la campanya continua oberta i se segueixen rebent més donacions. El marcador és ara en 3.724 euros i ja han anunciat que s'utilitzaran per fer en el futur més comandes i, d'aquesta manera, poder fer arribar més material sanitari a l'Hospital de Sant Celoni. A més, per poder informar de tota l'operativa s'ha creat la pàgina web caphospitalsensematerial.com amb la finalitat, també, d'atraure més recaptació.Agistí Arpa, en declaracions aha dit que "no volem posar fi a la nostra iniciativa fins que es resolgui el problema". La sensibilitat i la conscienciació al Baix Montseny és gran ja que la resposta tan ràpida a la iniciativa ha sorprès, no solament als propis impulsors sino la pròpia plataforma on es va fer el crowdfunding "ens han contactat sorpresos per la solidaritat del nostre poble i fer arribar a través de la premsa la nostra iniciativa a altres indrets".

