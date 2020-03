Els Mossos avisen d'un enllaç fraudulent per baixar el certificat per sortir de casa durant el confinament

Els Mossos d'Esquadra han avisat aquest dilluns que circula per les xarxes un enllaç fraudulent per, suposadament, "generar el Certificat Autoresponsable de Desplaçament en format digital", és a dir, el document que el Govern recomana omplir per justificar els desplaçaments fora de casa mentre duri el confinament.El cos policial demana "fer cas només de fonts oficials" i descarregar el certíficat únicament des del seu enllaç al lloc web de la Generalitat . El document, que es pot complimentar online (la qual cosa et permet no portar-lo a sobre), s'ha fet efectiu a partir de les 00.00h d'aquest dilluns. Està inspirat en el model que s'utilitza a França per controlar els desplaçaments.En els darrers dies, les autoritats policials han avisat de diverses estafes online que utilitzen el Covid-19 com a esquer , i han divulgat recomanacions per prevenir-les. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ja va advertir també d'un augment del cibercrim a causa de la situació d'excepcionalitat provocada pel coronavirusEls Mossos també van alertar, abans del confinament, que falsos metges intentaven entrar en domicilis de Catalunya amb l'excusa del Covid-19.

