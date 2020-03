Més de 100.000 persones informen de símptomes de coronavirus a l'app de Salut, amb 4.200 casos greus

Al voltant de 740.000 persones han fet el test de l'app 'StopCovid19Cat' per fer seguiment de possibles símptomes de coronavirus. D'aquestes, 4.200 persones reporten símptomes de caràcter greu; una informació que, segons la consellera de Salut, Alba Vergés, activa una resposta del sistema a través del 061, que permet vigilar que els símptomes "no vagin a més" i traslladar les persones a l'hospital si és necessari. A més, 107.000 persones, tant amb risc com sense, informen de símptomes lleus, i seran seguides per l'atenció primària. La resta de les persones no tenen cap símptoma, però la consellera ha insistit que és "important" que els ciutadans utilitzin l'app encara que es trobin bé per "poder identificar zones calentes" del Covid-19.Vergés ha destacat que el Ministeri de Sanitat s'ha mostrat interessat perquè altres territoris de l'estat espanyol disposin del model de respiradors impresos en 3D, presentat aquest cap de setmana, i que n'han ofert les "especificacions tècniques" perquè "qui ho necessiti pugui produir" els aparells. També han rebut interès per l'app i l'han posada a disposició perquè sigui "exportable" allà on pugui ser necessària, ha dit la titular de Salut.

