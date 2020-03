Convoquen una cassolada per protestar contra l'actuació de l'exèrcit a Sabadell

🥁Cassolada contra l'exèrcit a #Sabadell



Per aturar l'epidèmia:

👉Aturar totes les activitats econòmiques no essencials

👉Control públic de la Sanitat Privada

👉Augment i adequació de la plantilla sanitària



🗓️Dilluns 23 de març

🕘21h

🥁Cassolada al balcó pic.twitter.com/tVTVYrHpKQ — Xarxa de Suport Sabadell (@SuportSabadell) March 23, 2020

Davant la petició de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en què ha demanat la intervenció de la Unitat Miliar d'Emergències (UME) per tal de dur a terme tasques de desinfecció a la via pública, s'ha organitzat una cassolada per aquest dilluns, a partir de les 21 hores. Una convocatòria per protestar contra la possible presència de l'exèrcit a la ciutat.Des de la Xarxa de Suport de Sabadell, iniciativa engegada "per fer front, col·lectivament, a la crisi del coronavirus", s'ha impulsat aquesta acció. En una piulada, han defensat que "per aturar l'epidèmia" cal frenar "totes les activitats econòmiques no essencials, el control públic de la sanitat privada i augment i adequació de la plantilla sanitària".En definitiva, tal com han remarcat, en el missatge a les xarxes: "No necessitem l'exèrcit al carrer, necessitem una bona sanitat pública".

