Vueling presenta un ERTO que afecta 3.800 treballadors

Vueling ha presentat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per a 3.800 treballadors de tot l'Estat per als propers tres mesos per la caiguda d'activitat arran del coronavirus. Es tracta de la pràctica totalitat de la plantilla, ja que l'empresa dona feina a unes 4.000 persones. L'expedient es va presentar divendres passat telemàticament al Ministeri de Treball i es podria escurçar o allargar en el temps en funció de l'evolució de l'actual emergència sanitària, segons fonts del sector. L'ERTO afecta gairebé tots els segments de l'empresa, des de pilots fins a l'equip de terra. L'aerolínia preveu presentar altres expedients a França i Itàlia d'acord amb la legislació laboral en aquests països.Actualment, Vueling opera al voltant del 25% de la seva capacitat i cobreix alguns dels trajectes considerats bàsics del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana com per exemple amb les Illes Balears o amb alguna de les Illes Canàries. A més, només poden volar amb una tercera part dels seients ocupats com a mesura de seguretat establerta per les autoritats evitar el contagi del coronavirus.Es desconeix per ara si la direcció de l'aerolínia i els representants sindicals mantindran alguna trobada, tal com van fer la setmana passada, per negociar els termes de l'ERTO, que es va presentar davant el Ministeri de Treball ja que n'és l'autoritat competent en afectar diverses comunitats autònomes.

